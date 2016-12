Messico, il presidente non paga gli stipendi: giocatori in campo incappucciati

19:11 - Curiosa trovata dei calciatori del Celaya. Per protestare contro il presidente della squadra di Serie B messicana, reo di non pagare gli stipendi da qualche mese, i giocatori sono scesi in campo e hanno posato per la tradizionale foto pre partita con il volto coperto da un sacchetto di carta raffigurante il simbolo del denaro. La foto della singolare protesta sta facendo il giro del mondo, chissà se porterà gli effetti sperati...