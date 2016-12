Messico, ecco gli 11 anti-Camerun: escluso Hernandez

10:25 - Brucia i tempi il ct del Messico Miguel Herrera, comunicando già gli 11 titolari per la sfida di domani, che vedrà i centroamericani opposti al Camerun. A sorpresa, escluso "Chicharito" Hernandez: all'attaccante del Manchester United è stato preferito Peralta. Per il resto Ochoa in porta, in difesa Aguilar, Rodríguez, Moreno, Márquez; in mezzo Layun, Vázquez, Guardado, Herrera; davanti Dos Santos, oltre appunto a Peralta.