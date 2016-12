Messi risolleva il Barcellona, rimontato l'Athletic Bilbao

22:53 - Ha toccato il fondo ed è rinato il Barcellona del Tata Martino, il tutto nel giro di venti minuti nella sfida contro l'Athletic Bilbao. I blaugrana, reduci da due eliminazioni dalle coppe e un ko in campionato, sono tornati a vincere davanti al proprio pubblico battendo 2-1 i baschi di Valverde. Prima però è dovuto arrivare lo schiaffo di Aduriz al 50', prima della rimonta firmata da Pedro (72') e Messi (74'). Barça a -4 dall'Atletico.

Si è visto di tutto al Camp Nou, addirittura una "pañolada" dopo il momentaneo vantaggio firmato da Aduriz a inizio ripresa, il sedicesimo sigillo stagionale. Una contestazione pacifica quanto meno prematura visto la qualità dei giocatori in campo e, tra l'altro, il risultato finale. A scatenare l'ironia dei tifosi catalani è stato il periodo non proprio positivo della squadra di Martino, nonostante un primo tempo giocato a viso aperto da entrambe le formazioni. Il risultato sono occasioni da gol a grappoli e giocate spettacolari come il clamoroso palo colpito in sforbiciata da Aduriz al 29' o la traversa di Sanchez tre minuti più tardi.

I gol però arrivano solo nella ripresa e ad aprire le danze è stato proprio il bomber spagnolo più prolifico di questa stagione, Aduriz, bravo a infilare Pinto al 50' con un piatto destro. Tra un fazzoletto bianco sventolato e qualche mugugno di troppo, il portiere dell'Athletic Iraizoz sfodera almeno un paio di interventi decisivi, ma il muro biancorosso crolla tra il 72' e il 74' con un uno-due devastante del Barcellona. Il pareggio di Pedro è fin casuale, con l'esterno bravo a deviare in rete un tiro sbagliato di Sanchez. La rimonta poi viene completata da Messi con un calcio di punizione dal limite che fa ripartire la corsa dei catalani in classifica. L'Atletico Madrid è distante quattro punti con lo scontro diretto all'ultima giornata. Per l'Athletic uno stop che mette a rischio il quarto posto con il Siviglia risalito fino al -3 e con lo scontro diretto da giocare al San Mames Barria la prossima settimana.