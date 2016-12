Messi, Martino preoccupato: "Non è normale che vomiti in campo" 

18:29 - "Di certo non è una cosa normale, fortunatamente però non influisce negativamente sulle sue prestazioni in campo". Così il Tata Martino, allenatore del Barcellona, sugli attacchi di vomito che troppo spesso colpiscono Messi durante le partite (l'ultimo mercoledì in occasione dell'amichevole dell'Argentina contro la Romania). "So che Leo ha fatto numerose visite - ha aggiunto Martino - ma finora la causa di questi conati non è ancora stata trovata".

"Ho fatto migliaia di studi": così Messi ha cercato di spiegare e circoscrivere l'ultimo attacco di vomito che lo ha riguardato pochi minuti prima dell'inizio dell'amichevole di mercoledì a Bucarest. "Sono abituato a questo tipo di problemi. Mi capita spesso nelle partite, durante gli allenamenti, anche quando sono a casa. Poi passano. Ho fatto migliaia di studi ma non c'è una ragione precisa".