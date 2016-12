Messi fuori dalla top 11 della Liga 

17:04 - Il 2013-14 passerà alla storia come la peggior stagione di Leo Messi. Dopo aver perso il Pallone d'Oro, la Pulce è uscita dai radar della LFP - la lega calcio spagnola - che lo ha escluso dalla formazione ideale del campionato appena concluso. La top 11 è composta addirittura da sette giocatori dell'Atletico Madrid, da Iturraspe e Laporte dell'Athletic Bilbao, Rakitic del Siviglia e il solito Cristiano Ronaldo che rappresenta il Real.

Non sono presenti giocatori del Barcellona. A Messi, nella fattispecie, non basta l'impressionante numero di gol messi a segno: 28 in 31 partite, alle spalle di CR7 (che ne ha realizzati 30). Il club catalano paga a caro prezzo l'annata no, culminata con il pareggio interno all'ultima giornata e il conseguente secondo posto in classifica. Messi, che per la prima volta si ritrova fuori dalla speciale formazione, ha giocato un po' al di sotto delle sue potenzialità ed è stato bocciato. La Top 11 vede in porta Courtois (Atletico); in difesa Juanfran (Atletico), Laporte (Athletic), Godin (Atletico) e Filipe Luis (Atletico); a centrocampo Koke (Atletico), Iturraspe (Athletic), Gabi (Atletico) e Rakitic (Siviglia); in attacco Ronaldo (Real) e Diego Costa (Atletico).

LA TOP 11