Messi, campione anche ai fornelli

12:35 - Un campione dentro il rettangolo di gioco e non solo. Leo Messi, tornato a suon di gol dall'infortunio che lo aveva tenuto fermo per quasi due mesi, si diletta in cucina con la carne come ogni buon argentino. "Ho perso una scommessa e questo è quello che mi tocca fare" ha scritto la pulce commentando la foto. Il Barça sarà impegnato in Coppa del Re contro la Real Sociedad e Messi dovrà "cucinare" anche i difensori avversari.