Mertens trascina il Napoli: Sampdoria battuta 2-0 

00:04 - Il Napoli c'è e convince battendo 2-0 la Sampdoria nella prima partita del 2014. Grande prova degli uomini di Benitez che hanno attaccato per lunghi tratti del match. A regalare i tre punti agli azzurri ci ha pensato Mertens con una doppietta: il belga ha sbloccato la gara al 53' su assist di Higuain e poi ha raddoppiato con una bella punizione. I blucerchiati recriminano per una traversa e un doppio palo. Napoli a -2 dal secondo posto della Roma.

LA PARTITA

Missione compiuta per il Napoli: tre punti d'oro che rilanciano la squadra di Benitez a -2 dal secondo posto della Roma. Gara spettacolare al San Paolo con i padroni di casa all'assalto della Sampdoria dal primo all'ultimo minuto. Higuain, Callejon, Insigne e Mertens schierati là davanti, tutti insieme, si sono trovati a meraviglia creando occasioni su occasioni. Una partita giocata quasi alla perfezione, ma battere i blucerchiati non è stato certo una passeggiata di salute. Il 2014 del Napoli è iniziato nel modo giusto, ma ci sono state ancora le disattenzioni difensive tipiche del finire dell'anno passato. Rafael questa volta è stato graziato dai legni: prima la traversa ha salvato su Gabbiadini quando il risultato era ancora sull'1-0, poi doppio palo di Sansone con la palla ballerina sulla linea di porta che ha fatto venire un brivido a tutti i tifosi azzurri.

Molte di più le azioni da gol create, troppe quelle sprecate. Per sbloccare il risultato sono serviti la bellezza di 53 minuti e numerosi tiri verso la porta di Da Costa. Tra imprecisione degli attaccanti azzurri e le prodezze del portiere sampdoriano, il fortino di Mihajlovic ha resistito a lungo. Poi Higuain ha recapitato sui piedi di Mertens la palla che non poteva non finire in fondo al sacco. Uno a zero e via le paure perché la partita di oggi assomigliava sempre più a quella con il Parma quando, dopo tantissime azioni gettate al vento, Cassano condannò i ragazzi di Benitez. Poi sempre l'esterno belga ha messo in ghiaccio i tre punti con una punizione perfetta che è passata sopra la testa di Palombo e colto di sorpresa l'estremo difensore avversario. Difficile dire chi tra Higuain e Mertens sia stato il migliore in campo, ma Benitez gongola nonostante Insigne faccia sempre più fatica a trovare il gol. La mira del talento napoletano è sballata, ma i suoi movimenti sono utilissimi al gioco di Rafa. E con un Callejon sempre mostruoso sarà difficile trovare spazio a Marek Hamsik. La sua assenza non si è sentita per niente. Per sistemare la difesa si aspetta il rinforzo che sicuramente arriverà dal mercato.

Per la Sampdoria arriva la prima sconfitta dell'era Mihajlovic, ma i blucerchiati escono a testa alta dal San Paolo. Per lunghi tratti sono stati dominati, ma quando si sono affacciati in avanti hanno saputo far paura.



LE PAGELLE

Higuain 7,5 - Non segna, ma fa segnare. Cerca il gol, ma Da Costa gli nega la gioia con una super parata. L'argentino fa tutto e lo fa in maniera splendida. Ancora più utile di Cavani.

Mertens 7,5 - Il belga è finalmente diventato grande. Dopo grandi prove ecco quella della consacrazione con due gol, tanti dribbling e molta corsa. Prova perfetta, ma nonostante ciò non è il migliore in campo per distacco.

Da Costa 6 - Rovina la sua grande prova con l'erroraccio in occasione del secondo gol. Si addormenta e non è reattivo sulla punizione calciata da Mertens.

Gabbiadini 6,5 - Ci prova in tutte le maniere a segnare, svaria su tutto il fronte d'attacco blucerchiato e tiene in ansia da solo la difesa ballerina del Napoli.

Insigne 6,5 - Provaci ancora, Lorenzo. Il talento napoletano va alla ricerca del gol perduto, ma la sua mira è da rivedere. Prima alto e poi lato e così via, la palla non ne vuole proprio sapere di entrare.



IL TABELLINO

NAPOLI-SAMPDORIA 2-0

Napoli (4-2-3-1): Rafael 6; Maggio 6, Fernandez 6, Albiol 6, Reveillere 6 (4' st Armero 6); Inler 6,5, Dzemaili 6; Mertens 7,5, Callejón 6,5 (38' st Radosevic sv), Insigne 6,5; Higuain 7,5 (32' st Zapata sv). A disp.: Colombo, Contini, Uvini, Britos, Pandev, Bariti. All.: Benitez 7.

Sampdoria (4-2-3-1): Da Costa 6; Mustafi 5,5, Palombo 5,5, Gastaldello 5,5, De Silvestri 6, Obiang 6, Soriano 5,5 (21' st Sansone 6), Krsticic 6 (33' st Pozzi sv), Regini 5,5 (28' st Costa 6), Eder 5, Gabbiadini 6,5. A disp.: Fiorillo, Renan, Rodriguez, Wszolek, Bjarnason, Maresca, Eramo, Poulsen, Fornasier. All.: Mihajlovic 5,5.

Arbitro: Banti

Marcatori: 8' st e 17' st Mertens

Ammoniti: Obiang, Regini, Mustafi (S); Higuain, Mertens, Zapata (N)

Espulsi: -