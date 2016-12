Mercato-Allegri: Abate, Astori e Romulo 

10:38 - Arriva Allegri. E il mercato della Juventus prende una direzione: aziendalista, com'è logico, e un po' votata al nuovo corso. Senza pretendere, subito, di capire come finirà con Pogba e Vidal, super-candidati a partire, ma non è deto tuti e due.

Secondo Claudio Raimondi, il nome che scotta (Andrea Pirlo) ha già un riferimento estero: il Galatasaray di Cesare Prandelli, pronto a una congrua offerta per dare a Pirlo la possibilità di separarsi subito da Allegri, ammesso che questa sia la reciproca volontà: di tecnico e allenatore.

Poi due difensori: Abate dal Milan e Astori dal Cagliari. Su Abate (costo 8 milioni) si può ragionare. Per Astori, la Lazio è vicinissima e dunque difficile da superare. Sul conto bianconero. Allegri avrebbe perplessità sul rendimento di Barzagli, reduce da una operazione, e Ogbonna. Per un altro ruolo, Romulo dal Verona è uno dei prediletti del neo allenatore della Juve. Si lavora anche su questo fronte.