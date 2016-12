Meno gol fatti e difesa senza turn-over: i numeri che preoccupano della Juve Tevez-dipendente

10:18 - Lo diceva spesso Antonio Conte, sfidando sorrisetti e sarcasmi vari su eccessi di prudenza o sconfinata scaramanzia. Non è ancora finita al di là di numeri, record, titoli in prima pagina e, perchè no, estreme convinzioni anche della gente della Juve. Esperienza diretta e più volte citata, vedasi scudetto perso nel 2000 con nove punti di vantaggio sulla Lazio a otto giornate dalla fine. E poi quella percezione più volte negata fino alla esplicita ammissione delle ultime due giornate. Squadra stanca, turn-over ad esempio bloccato in difesa, con quei tre - Caceres, Bonucci e Chiellini - giovedì a Lione alla sesta partita consecutiva in 22 giorni, Europa League compresa.



Ma la questione si estende alla fase realizzativa. Tanto per fare un esempio a gennaio 12 gol fatti e 4 subiti in 4 partite, tendenza in calo già a febbraio con 9 reti realizzate e 4 subite sempre in quattro gare per arrivare a marzo dove le partite sono state cinque, i gol subiti 3 con sconfitta di Napoli e quelli segnati solo 7 di cui 4 di Tevez con ben tre vittorie per uno a zero e il due a uno con il Parma, dunque con un solo gol di scarto. Ultima vittoria netta il due a zero di San Siro dello scorso 2 marzo contro il Milan: ultimo gol di Llorente, quando si dice la freddezza dei numeri.