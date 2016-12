Medel: "Volevo solo l'Inter, è un grande club"

10:16 - "Sono molto felice, volevo solo l'Inter. Ho parlato con Pinilla che mi ha detto che è un grande club". Si presenta così Gary Medel, che avrà la maglia numero 18 di Zamorano. "Ringrazio il club che mi ha portato qui, i compagni mi hanno accolto molto bene. Il paragone con Gattuso? Io sono Medel, voglio fare bene e vincere qui". Sulla foto col cappellino della Juve: "Me lo hanno messo in testa, e visto che mi piacciono i cappellini l'ho tenuto".



"La mia posizione preferita è il centrocampista centrale, ma se sono titolare mi va bene qualsiasi posizione - ha proseguito Medel in conferenza stampa - Fisicamente mi sento alla grande e sono pronto per giocare. L'interesse dell'Inter? L'ho saputo solo alla fine del Mondiale. Ho già parlato con Mazzarri ma è una discussione privata. Il mio punto di riferimento? Zanetti è un punto di riferimento sia qui che in America del Sud. Cosa prometto ai tifosi dell'Inter? Spero di poterli conquistare con il mio calcio e insieme a tutti di poter raggiungere grandi risultati. Non sono venuto a prendere il posto di nessuno, M'Vila è un grande giocatore, ci sarà concorrenza".