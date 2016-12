Mazzarri verso la Juve: appello ai tifosi

10:56 - C’è il mercato, è vero. Che assorbe ogni attenzione, soprattutto dalla parte interista e di Mazzarri, alla strenua ricerca di rinforzi, di Hernanes chi di dovere. Ma c’è anche Juventus-Inter alle porte. E ciò significa grande tensione, all’Inter, dopo un gennaio da incubo (4 partite, 2 punti, un solo gol fatto). Così ecco Walter Mazzarri che si proietta sulla supersfida di domenica sera.

Lo fa partendo da Inter-Catania 0-0, e alle sue parole di sfiducia dopo la gara quando disse “sembrava di giocare in uno stadio vuoto”.

“A volte succede che una frase detta in un certo modo viene trascritta in un'altra maniera. Porte chiuse era comunque un messaggio legato alla gara col Catania, ma non era un alibi per dare colpa a qualcuno. Io spero che grazie al pubblico possiamo superare questo momento difficilissimo”.

“Faccio questo appello perché ho capito da subito che questo è un tifo competente e attaccato alla squadra come pochi. Questo legame ci ha fatto partire in questo modo, ci hanno dato la spinta per avere il quid in più per superare gli avversari. Spero di rivedere questo incitamento, io posso garantire lo stesso impegno, perché nessuno qui si impegna meno di quanto dovrebbe, e il loro sostegno ce lo meritiamo".