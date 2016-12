Mazzarri: "Troppi gol sbagliati, troppa sfortuna"

19:10 - Mazzarri inconsolabile. Difficile darsi pace, anche se si deve. “Quando sbagli l’impossibile in zona-gol, prendi tre pali o forse quattro e giochi contro chi non ha nulla da perdere, e poi prendi gol da una punizione che forse non c’era (mi dite che c’era?) all’ultimo minuto… Beh, non so cosa pensare e cosa dire. Questo è il calcio”.

E’ il calcio dell’Inter 2013-2014, mazzarriana e dannata: ai primi cenni di risalita, eccola cadere. “E’ la stagione delle occasioni sprecate, e bisogna farsi benedire. Giocare come abbiamo giocato il secondo tempo, creando cento palle gol, e devi andare comodo sul 3-1 e poi gestire e segnare qualche altro gol. Niente. Va così quest’anno. E’ la negatività che si soffre, bisogna crescere, mettiamola così”.

Bene il secondo tempo. Ma perché regalare il primo agli avversari? “Perché l'Atalanta ci ha attaccato, e ci ha dato anche spazio per attaccare noi. Il primo tempo è stato equilibrato, giusto il pareggio, ma poi è stato un monologo dell’Inter, e se non fai gol, se spendi tutto quello che hai e che crei, alla fine sei beffato. Chi fa calcio lo sa”.

La dimensione dell’Inter qual è? “Discorso da fare a fine stagione. Ai ragazzi avevo detto prima della partita: ci sono 30 punti, vediamo di farne il massimo. Ora ce ne restano 27, alla fine dirò tutto, ora penso all’Udinese”.