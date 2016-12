Mazzarri lancia la volata finale: "Dodici partite importantissime"

Fare bene ora per avere un futuro migliore: questo il concetto espresso d Walter Mazzarri alla vigilia di Inter-Torino. Al termine della stagione mancano 12 partite e l'allenatore nerazzurro lancia la volata: "Sono importantissime. Serviranno per capire chi confermare e gli obiettivi futuri della squadra". Sul nuovo rinforzo Vidic dice: "Parla la sua carriera, è un giocatore importante". "No comment" sul ricorso respinto di Juan Jesus.