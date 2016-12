Mazzarri: "L'Inter è un cantiere. Tifosi, abbiate pazienza" 

10:13 - E' un Walter Mazzarri quello del dopo-partita di Udiense-Inter. "Volevo indicazioni da questa gara, siamo un cantiere aperto. Abbiamo pagato dazio nel primo tempo, volevo vedere Milito per novanta minuti, il risultato ci sta stretto. Il secondo tempo tutto d'attacco non è bastato, siamo fuori dalla Coppa Italia e andiano avanti in campionato. Dobbiamo costruire il futuro, le somme a fine stagione", ha commentato l'allenatore nerazzurro.



"Ci è andata male. Anche in conseguenza di quello che è accaduto lo scorso anno, il nono posto ci ha obbligati a giocare in trasferta a Udine", ha aggiunto. Inter fuori dalla Coppa Italia agli ottavi: non accadeva dal 2002. "Sì, ma erano anche 14 anni che l'Inter non era fuori dall'Europa. Questo momento è la conseguenza della stagione scorsa, c'è stato un cambio di proprietà, c'è una rifondazione in corso a ogni livello. Questa squadra ha una identità, ha un'anima, ma in una stagione non si può fare tutto. Stiamo facendo quello che dovevamo fare. Ci manca qualche punto, questo sì". Il futuro? "Non bisogna avere fretta. Pensiamo a quello che è accaduto a Napoli, nei miei quattro anni: si è risaliti stagione dopo stagione, ma in modo deciso. Se all'Inter si vuole tutto e subito, è difficile. Qui occorre avere una ragionevole pazienza. Si sono rivolti a me per fare un certo percorso, e lo stiamo facendo. Questo era il programma, e a volte succede come a Roma, contro la Lazio, sconfitta immeritata. O come qui a Udine". I calci di rigore? "Oramai è una barzelletta. Oggi è l'ultima volta che parlo di rigori. Così finisce il giochino che Mazzarri si lamenta.

Sul fronte Udinese, ecco Francesco Guidolin: "Abbiamo riscattato la sconfitta col Verona. Con un grande primo tempo e poi difendendo il gol di Maicosuel. Siamo contenti, andiamo avanti in Coppa Italia, ma so che in campionato la situazione non è facile".

Domanda su Di Natale: vero che a fine stagione smette? "Ho parlato a lungo con Totò. Il suo è stato lo sfogo di un momento, lui sente il peso delle responsabilità. Di Natale ha fatto diventare grande una sqauadra buona, lui inventa calcio e gol. Passato questo momento, vedremo. Io spero che Totò non smetta di giocare: il calcio e l'Udinese hanno bisogno di lui".