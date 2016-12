Mazzarri, il silenzio e le attese 

13:05 - Sabato, vigilia di Chievo-Inter e dell'ultima volta -stavolta davvero l'ultima- di Javier Zanetti e Diego Milito (in campo dal primo minuto), Walter Mazzarri ha scelto di evitare la conferenza-stampa. Lascerà il microfono e le risposte a Pietro Ausilio, il direttore sportivo che lavora al suo fianco, giorno dopo giorno, condividendo tutto: presente e futuro. Si potrebbe chiudere qui, notiziario quotidiano con una variazione sul tema. Dopo la partita, Mazzarri -lo sostiene da tempo- dirà tutto quello che ha in animo di dire. Accadrà domenica sera.

Su questo silenzio del sabato, che cosa dire? Ausilio, alla domanda Mazzarri resterà?, darà la solita risposta: "Certo". Alla domanda-bis, se gli verrà rinnovato il contratto fino al 2016, la risposta sarà: non c'è fretta. A fine mese, Mazzarri incontrerà Thohir e chi sta vicino al tecnico sostiene che l'atto di fiducia che il tecnico si attende è il prolungamento, appunto, di una stagione. La semplice conferma, scontata, avrebbe un significato non positivo, alla luce soprattutto del complicato rapporto tifosi-Mazzarri nelle ultime settimane.

E' per questo che il silenzio del sabato ha i suoi perché e anche le sue inquietudini, lasciare la parola al direttore sportivo ha un senso logico, è vero; e anche un motivo di malessere che Mazzarri sopporta e sta valutando, dopo una stagione che si chiude al quinto posto, con l'Europa League garantita da un solo turno di fine agosto, idee (crediamo) chiare su come mettere a punto la Nuova Inter: l'addio agli argentini del Triplete significa chiudere un ciclo memorabile e dopo tre stagioni di troppi errori: in società e sul campo.