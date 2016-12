Mazzarri: "Icardi ha sbagliato. Ma chi lo critica..." 

18:51 - Un mese dopo Verona-Inter 0-2. Un mese di sofferenza: 3 punti in 4 partite. Ora è il momento di tornare a sentirsi meglio. Walter Mazzarri spiega e si spiega.

"Abbiamo vinto 4-0, sarei stato felice di vincere qui 1-0 e distribuire gli altri tre gol nelle gare precedenti".

Contento o no?

"Felice dei tre punti. Della prestazione, meno. Il promo tempo abbiamo sofferto troppo, abbiamo giocato peggio di altre volte nelle quali magari non stavamo vincendo. Il secondo tempo è andato meglio, mi sono piaciuti, i ragazzi hanno chiuso la partita. Negli spogliatoi ci siamo detti tante cose".

Capitolo-Icardi. I due gol, l'ammonizione,i gesti...

"Icardi ha solo 21 anni, una grande personalità, aveva uno stadio contro e a 21 anni è dura. Ma lui è forte, in tutti i sensi. Poi ha sbagliato a reagire così, dopo il gol. Glielo avevo detto, evita ogni gesto, l'ammonizione mi ha fatto arrabbiare: rischio inutile. Ma lui è esuberante. Diventerà un grande cannoniere".

Sakic, vice di Mihajlovic ha detto: con quel gesto, Icardi ha dimostrato di non essere la persona che è, contro la gente che l'ha aiutato a crescere.

"Non entro nel merito, comunque direi che non è il caso di fare moralismi".

E Kovacic, altro grande atteso?

"E' sulla buona strada. Lui sa cosa fare, come e dove migliorare. Può diventare un campione, ma andando avanti così, facendo le cose che servono alla squadra".

Perché l'Inter sbaglia le partite facili e non quelle difficili?

"Fa parte della corsa di questa stagione, anomala per tanti aspetti, a cominciare dal cambio di proprietà. A volte mi sorprende vedere giocatori di così grande esperienza soffrire, in certi momenti".

Cosa ha detto in panchina quando Ranocchia ha commesso fallo da rigore?

"Parlavo a me stesso, dicevo: non ce la faccio più. Un esperto come Ranocchia che atterra un giocatore che sta uscendo dall'area di rigore. Comunque in panchina non si può dire niente. troppe telecamere. Devo sempre tenere la mano davanti alla bocca".

Troppa fatica?

"La mano alla bocca l'ho inventata io, alla Samp con Cassano. Cassano in quei due anni con me ha fatto grandi cose, è tornato in Nazionale. E' stato belo assieme, faticoso ma bello".