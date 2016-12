Mazzarri: "Ho fatto un patto con i giocatori: gruppo solido"

20:37 - "Ho fatto un patto con i miei giocatori: dobbiamo creare un gruppo solido che quando scende in campo dà l'anima": è questa la ricetta vincente di Walter Mazzarri. L'allenatore dell'Inter, in conferenza alla vigilia del match con il Sassuolo, vuole una squadra aggressiva: "Bisogna pressare bene per raggiungere una buona qualità di gioco". Risolto anche il problema Guarin: "Gli ho detto di ripartire da zero: è carichissimo. Titolare? Per ora no".

Che è successo con Bonaventura?

"Del mercato parla la società, io parlo solo del Sassuolo".

Guarin titolare?

"In questa partita tatticamente ho bisogno di giocatori che hanno un certo tipo di caratteristiche. Non c'è fretta di mandarlo in campo subito, non è al meglio".

Ballottaggio Palacio-Osvaldo?

"Un bel dilemma. Palacio non gioca dalla finale del Mondiale e ora non potrebbe durare per tutti i 90'. Osvaldo si è fermato, ma sulla carta è un pochino più avanti. Dovrebbe stare meglio di Rodrigo".

Cosa c'è da cambiare rispetto alla partita con il Torino?

"Vorrei vedere più velocità. Volevo giocare con due attaccanti, ma ne avevo solo uno a disposizione".

Palacio?

"Sta recuperando dal problema dei Mondiali. Non è al top e va valutato: comunque l'ho convocato. Anche Osvaldo è acciaccato dopo il piccolo incidente di percorso a Torino. Nagatomo e Ranocchia? Sono solo stanchi. Jonathan non convocato, ma non è una cosa grave".

In che condizione è Medel? Si può fare un paragone con Edu Vargas?

"Sono due ruoli completamenti diversi. Medel è un giocatore già maturo e con caratteristiche importanti per la nostra squadra. E' arrivato dalla Nazionale un po' acciaccato e devo valutare le sue condizioni. Anche M'Vila non è al meglio".

Sorpreso dall'esplosione di Zaza?

"E' un giocatore bravo e ha talento: era solo questione di tempo".

L'anno scorso c'è stato qualche problemino con le "piccole". Ora serve il salto di qualità?

"Le partite vanno sbloccate il prima possibile perché poi diventano tutte difficili. Spero da quest'anno cambi la tendenza".

I tifosi possono dare una mano?

"Spero in un San Siro sempre pieno di entusiamo".

Due punte?

"Bisogna aggredire l'avversario. Bisogna essere aggressivi per arrivare a una buona qualità di gioco. Io voglio un calcio propositivo. Quando la palla ce l'hanno gli altri bisogna andare a recuperarla".

Come sta Guarin?

"Gli ho detto di azzerare tutto quello che è successo. E' un grande giocatore e ora è carichissimo".

Mazzarri: "Ora che è finito il mercato abbiamo fatto una sorta di patto. Stiamo creando un gruppo solido. E' un gruppo che quando va in campo dà tutto, dà l'anima".



MAZZARRI SCIVOLA E SI INFORTUNA

Piccolo incidente per l'allenatore dell'Inter Walter Mazzarri che si è fratturato il metacarpo della mano sinistra. Il tecnico è scivolato scendendo la scaletta che dalla panchina porta agli spogliatoi questo pomeriggio a San Siro, al termine dell'allenamento di rifinitura. Mazzarri ha provato a mantenere l'equilibrio aiutandosi con la mano riportando però la frattura del metacarpo.