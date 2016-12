Mazzarri dopo Inter-Torino: "Grande partita, è mancato solo il gol-sicurezza" 

10:22 - Mazzarri è soddisfatto dell'Inter che ha superato il Torino e tollera qualche patema d'animo finale: "Quando non chiudi la partita, è normale un po' di sofferenza all'ultimo, il nostro errore di oggi è stato quello di non essere stati cinici in zona-gol. Per il resto abbiamo fatto una grande partita. Abbiamo concesso pochissimo al Torino, che in genere ha molte occasioni. Questo è stato un grande merito".

"COMPLIMENTI A RANOCCHIA"

"Chi ha avuto chance, come Ranocchia, Campagnaro e Andreolli, mi ha convinto. Meritano tutti complimenti. Ranocchia voleva giocare di più e stava per andarsene a gennaio, ma è rimasto e, da grande professionista, si è allenato molto bene e oggi era prontissimo".

Infine un riferimento ai punti, con i nerazzurri a meno 1 dalla Fiorentina: "Quarto posto? Non guardo la classifica, c'è ancora tempo...".

PALACIO: "HO CERCATO IL GOL"

Palacio è soddisfatto per il gol-partita, ma ammette: "Abbiamo sofferto nel finale della partita però meritavamo questa vittoria. Abbiamo giocato bene nel primo tempo". Quella parabola di testa è stata cercata?: "Volevo fare gol, il colpo di testa mi è venuto benissimo e la palla è entrara perfettamente". Il Trenza è convinto che i nerazzurri abbiamo trovato la strada giusta: "Lavoriamo tutta la settimana per migliorare". Sul rinnovo del contratto, le idee sono chiare: "Manca pochissimo per trovare l'accordo, speriamo di firmare presto".

VENTURA: "BENE SOLO NELLA RIPRESA"

Ventura, dal canto suo, si lamenta delle assenze, ma rimprovera ai suoi un tempo regalato agli avversari: "Abbiamo fatto pochissimo nei primi 45', il Torino rende quando gioca a calcio, cosa che abbiamo fatto solo nella ripresa".

"Il risultato non ci fa felici- continua il tecnico granata- ma il secondo tempo mi è piaciuto, faccio i complimenti ai miei. Lamentele per il poco recupero? Lungi da me parlare degli arbitri...".