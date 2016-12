Maxi Lopez: "Icardi? Non gli ho fatto male per essere da esempio ai miei figli"

20:28 - Maxi Lopez torna sulla love story tra Wanda Nara-Mauro Icardi. L'attaccante blucerchiato, ex marito della showgirl, ricorda l'incontro sul campo con il suo ex amico in Samp-Inter: "Uno deve essere un esempio per i più piccoli - ha detto in un'intervista a "Perros de la Calle" su Radio Metro - E non sarebbe stato bello colpirlo, non sarebbe stata una bella immagine per i miei figli e tutto quello che faccio, lo faccio per essere un buon esempio per loro".



"Sono un ragazzo fatto all'antica. I codici sono codici. Quando si infrangono, si rompe il rispetto. Il rigore sbagliato in Sampdoria-Inter? non toccava a me batterlo, ho chiesto di farlo e ho sbagliato. Ho litigato anche con mister Mihajlovic".

Maxi Lopez vuole proteggere la sua famiglia; riferito alle foto dei figli con la maglia di Mauro Icardi dichiara: "Era una situazione particolare, quando uno utilizza certe cose per far male ad altre persone e di mezzo ci sono dei minori, non è bello".