Materazzi al Chennai Titans: "Sarò più allenatore che giocatore" 

11:48 - Prima conferenza stampa di Marco Materazzi a Chennai, nel sud dell'India, dove l'ex difensore dell'Inter ha firmato con i Titans. "Se necessario sono pronto a giocare", ha detto Materazzi, che però preferirebbe concentrarsi "sul mio ruolo di allenatore". Ma per il 41enne difensore l'avventura indiana non è un divertissement: "Abbiamo molti giocatori bravi, e io non sono il migliore. Dobbiamo fare del nostro meglio e possibilmente vincere".



L'ex campione dell'Inter, alla prima avventura come allenatore-giocatore e famoso in India per la celeberrima testata di Zinedine Zidane, è convinto che "anche se il cricket è una religione in India, il calcio diventerà uno sport popolare grazie all'Indian Super League".

Il torneo parte il 12 ottobre e dura tre mesi. Il club appartiene alla star di Bollywood Abhishek Bachchan e vanta nella sua rosa anche l'ex interista Mikael Silvestre.