Massimo Ambrosini tentato da un'avventura in India

11:31 - Cresce il numero di 'stelle' occidentali che giocheranno nella Indian Super League. Il torneo già vede la presenza di giocatori che hanno fatto la fortua di club europei, come Alessandro Del Piero (Delhi Dynamos), David Trezeguet (Pune City) e Nicolas Anelka (Mumbay City). Ora anche l'ex capitano del Milan Massimo Ambrosini tenterà l'avventura indiana, anche se il giocatore, svincolato dalla Fiorentina, non ha annunciato in che squadra giocherà.

Intanto un'altra ex stella europea si aggiunge alla Indian Super League. Il Goa Fc, una delle 8 squadre del torneo, ha annunciato di aver messo sotto contratto il francese Robert Pirès, classe 1973, ex Arsenal, Aston Villa e Villarreal.