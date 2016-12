Marotta giura: "Vidal resta alla Juventus" 

17:35 - Nel giorno di Allegri, spazio a Giuseppe Marotta. Per parlare, appunto, del nuovo tecnico. E di un nome eccellente che la Juventus (parole dello stesso Marotta) ritira dal mercato: il cileno Vidal. "Molti grandi club lo vogliono, ma noi non abbiamo mai aperto una trattativa. E Vidal fino a oggi ha detto e ripete che vuole restare alla Juve". Messaggio chiaro. E' anche il giorno dell'addio-Juve a Iturbe. Su tutto il resto, le parole di Marotta.

Ecco Giuseppe Marotta, le sue parole.

"Si è chiusa l'esperienza di Antonio Conte alla Juve. E' stata una esperienza straordinaria, unica. Il ringraziamento mio e di tutta la Juventus. E' un vincente perché ha tutte le qualità per esserlo, a lui gli auguri di una carriera ricca di successi. Ma il calcio corre veloce, la Juve è protagonista nella storia e nel futuro, e abbiamo agito con velocità estrema, scegliendo Massimiliano Allegri. Ha vinto il campionato col Sassuolo, ha fatto benissimo col Cagliari, ha vinto col Milan e ha vinto subito lo scudetto. Il nostro obietivo è di continuare a vincere".

Le ultime 24 ore di Conte.

"E' stato l'epilogo di un percorso lungo mesi. Abbiamo fatto di tutto per tenerci stretti Conte, per tante settimane, dinanzi alle sue perplessità. Poi al raduno della squadra c'è stato un altro confronto, per capire il suo disagio, per superarlo. Non c'è stato niente da fare e siamo arrivati alla scelta della risoluzione del contratto".

E' vero che alcuni giocatori hanno chiesto un confronto, dopo il cambio di panchina?

"No, è una falsità. Piuttosto noi abbiamo chiamato i nostri giocatori più rappresentativi. Buffon e Chiellini per esempio. Come è normale che sia dinanzi a un cambiamento così rilevante. Finita la conferenza stampa saremo a Vinovo, per parlare con tutti quelli che ci sono. Anche con i tifosi, che sono disorientati e li capisco. La Juve è una società seria, che fa le cose con osulatezza. Guardiamo al presente e al futuro con ottimismo e realismo".

Quale sarà il futuro di Vidal?

"Mai messo in vendita, lo vogliono grandi club, ma noi ce lo teniamo ben stretto. Il futuro lo decide il giocatore e fino a oggi Vidal ha detto di voler restare alla Juventus".

Perché Allegri e non Mancini?

"La scelta di Conte ci ha trovato impreparati. Dovevamo fare in fretta. Cercavamo un tecnico con le caratteristiche di Conte. E il profilo giusto ci è sembrato subito quello di Allegri".

Mercato Juve: come sarà? Iturbe è perduto?

"Abbiamo parlato con Allegri. Procediamo. Iturbe è un giocatore di valore, i confronti col Verona ci sono stati, ma ora tutto è cambiato e le valutazioni sono diverse".