Marotta: "Di tutto per tenere Conte"

18:45 - "La Juventus farà di tutto per tenersi stretto Conte": questo il messaggio lancianto da Beppe Marotta. L'ad bianconero si dice "sereno e ottimista" sulle possibilità di trattenere l'allenatore, ma rimanda ogni discorso: "Annunci oggi non ce ne saranno perché è una giornata di festa, al termine di una stagione strepitosa. Da domani si apre una nuova stagione e il nostro primo obiettivo sarà quello di risolvere la questione allenatore".



Da Conte a Sanchez perché la Juve sta pensando anche a come rinforzarsi: "Lo vorrebbero tutte le squadre di vertice, però è del Barcellona, ha un certo costo e bisogna vedere qual è la sua volonta. Alla Juve vengono sempre accostati un sacco di giocatori - aggiunge ai microfoni di Sky Sport il dirigente bianconero -. In questo momento attendiamo di definire la vicenda allenatore, poi inizieremo a cercare giocatori duttili, per giocare sia a tre che a quattro, giocatori che sappiano puntare e saltare l'uomo".