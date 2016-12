Marotta contro Lotito: "Pericoloso". Replica: "Conta quello che dice Agnelli"

09:01 - "Lotito era definito come un personaggio folcloristico. Oggi è un personaggio che ha un estremo potere e tanto potere in mano a una sola persona è pericoloso, si rischia di finire nel vuoto". L'ad della Juve Beppe Marotta va all'attacco del presidente della Lazio nonché consigliere federale. "Marotta? A me interessa quello che dice Agnelli che è il presidente e rappresenta la proprietà", la replica del massimo dirigente biancoceleste.

"Marotta è un ad e si occupa di gestione. Le linee politiche le traccia il presidente", ha detto ancora Lotito a Stadio Sprint. "Il dottor Marotta, non so neanche se sia dottore - ha proseguito il numero uno della Lazio a Mediaset Premium - ha un ruolo anche nelle istituzioni perché è vice presidente del Settore Tecnico e non mi sembra che ad oggi ci siano state delle grandi novità, da quando lui gestisce il Settore Tecnico. Ma al di là di questo, a me dispiace che ogni volta vengano valutate le cose in termini personalistici: quando uno parla di potere significa che non ha a mente l'interesse collettivo. Noi lavoriamo solo per l'interesse collettivo, non per posizioni personali: il calcio è un bene di tutti e va rivalutato in termini di efficienza. Se la mia azione viene indicata come posizione che vuole affermare fermamente i valori della sport, allora ben venga. E lo farò indipendentemente dai ruoli, a me non servono i gradi".