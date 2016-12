Marotta: "Conte? Spero resti. Non esiste piano-B"

10:14 - "Conte? Spero resti con noi. La Juventus non ha un piano B per la guida tecnica". Sono le parole di Giuseppe Marotta, poco prima della sfida fra Roma e Juvenntus". Una sorta di appello al tecnico, nelle ore che precedono l'incontro con i vertici del club per decidere il futuro. "Conte -ha aggiunto Marotta- è un grande allenatore e ha smepre dimostrato di essere la guida autentica di questo gruppo. Noi speriamo continui a esserlo".