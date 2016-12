Mario Balotelli, rissa in una discoteca

11:21 - Un altro "colpo di testa" per Mario Balotelli. L'attaccante è stato, infatti, protagonista di una lite - secondo testimoni anche con calci e insulti - con un fotografo nei pressi del 'Covino', nota discoteca di Santa Margherita Ligure, sabato sera. I carabinieri sono intervenuti sul posto, e in discoteca hanno idenfiticato sia SuperMario sia il fotografo. Balo era in Liguria per seguire una gara del Bogliasco, dove milita il fratello, Enoch Barwuah.

Dopo il match, Balo è andato a cena con la fidanzata Fanny e alcuni amici. Qui avrebbe avuto da ridire con un paparazzo che voleva fotografarlo nonostante il giocatore avesse detto di no. Poi si è recato in discoteca dove ha ritrovato lo stesso fotografo che avrebbe ripreso a fotografarlo. Da qui il battibecco che, secondo alcuni testimoni, sarebbe stato accompagnato da insulti e calci. Il fotografo ha chiamato i carabinieri che si sono recati in discoteca e hanno identificato sia Balotelli sia il fotografo.

LA PRECISAZIONE DEL BALO

Una discussione sostenuta col fotografo, che voleva effettuare alcuni scatti nonostante la richiesta di privacy, ma Mario Balotelli sostiene di ''non aver preso in alcun modo parte all'alterco, tenendosi a distanza'' dalla discussione. E' la spiegazione che l'attaccante rossonero, fa sapere il Milan dopo averlo interpellato, ha dato dell'episodio di ieri sera a Santa Margherita Ligure. Il giocatore, sottolinea dunque il club rossonero, ha di fatto confermato l'episodio della lite tra il suo gruppo e il fotografo ma ha negato categoricamente di aver partecipato in prima persona alla ''rissa''. La discussione e' avvenuta non in discoteca, secondo il giocatore, ma al di fuori del locale. Balotelli era tra l'altro a Santa Margherita per seguire la partita del fratello Enoch, essendo indisponibile per un problema alla spalla destra che lo blocca per 10 giorni.