Mario Balotelli lancia le t-shirt contro il razzismo

10:27 - La lotta al razzismo passa anche e soprattutto dagli slogan: ed è da qui che prende il via la nuova iniziativa firmata da Mario Balotelli. L'attaccante italiano del Liverpool ha lanciato il suo sito mb459.com, dove sarà possibile acquistare la t-shirt che riporta la stampa "Why always me, con la sagoma del suo busto". Sul retro, appare l'immancabile scritta "No Racism" che sui social network è già diventato uno dei trend più condivisi e utilizzati dagli utenti. Ed è proprio dai social che arriva il lancio dell'iniziativa, con Mario e suo fratello minore Enock, pronti a postare un'immagine della maglietta: tutti uniti contro un unico male globale.