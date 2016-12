Mario Balotelli: "Io cattivo? A volte mi sento Tyson"

13:54 - Balotelli conquista la copertina di FourFourTwo, che l'ha incontrato al Brianteo di Monza in occasione di una campagna promozionale del suo nuovo sponsor tecnico. Fotografato in posizione di guardia, con i pugni alti, SuperMario si lascia andare: "Io cattivo? Vorrei esserlo di più". Ma c'è spazio per tante cose: si sente come Tyson, ammira Ronaldo e Ibra e adora Papa Francesco.

L'intervista al mensile inglese, per Balo, è stata l'occasione per fare un bilancio dei suoi tre anni Oltremanica: "La maggior parte dei miei ricordi di Manchester sono felici perché mi sono divertito - le parole del milanista in un'anticipazione dell'intervista che sarà inclusa nell'edizione di marzo -. Non è stato un trauma trasferirmi in Inghilterra e non c'è una grande differenza tra i due club (l'altro è il Milan, ndr). Mi mancano i tifosi. Non mi manca invece il cibo, o il tempo o il modo di guidare. Ma i tifosi del City, quelli sì che mi mancano. Anche se i tifosi del Milan sono altrettanto fantastici".

TYSON, IBRA, RONALDO E...

E c'è molto altro.

Nell'intervista, ripresa da Globesport.com, Balotelli parte all'attacco e torna a minacciare di abbandonare il campo in caso di nuovi cori razzisti nei suoi confronti.

''In campo vorrei essere peggiore di quello che già sono - spiega l'attaccante del Milan-. Veramente vorrei rompere le scatole a certa gente, però mi riferisco a quando sono in campo. Se abbandonerei il campo in caso di cori razzisti? Sì, lo farei''.

Poi 'Supermario' rivela che da bambino era un grande ammiratore di Mike Tyson, ''e a volte mi sembra che in campo mi comporto come lui''.

Dopo aver spiegato di accettare le critiche legate alla sua attività di calciatore e il peso della responsabilità di essere un idolo, precisa ancora che ''l'unica cosa che veramente mi dà fastidio è il razzismo''. ''Se un coro non è razzista o di discriminazione, non mi crea problemi – dice ancora Balotelli -. Con certe cose ci sono cresciuto, ma quando faccio qualcosa di importante in campo e vedo che altre persone sono orgogliose di me, allora quello è il momento in cui adoro essere calciatore''.

Alla rivista britannica rivela poi di essere credente e di essersi molto emozionante durante l'incontro della Nazionale con Papa Francesco, nell'agosto scorso. ''Si', credo in Dio e in certi momenti questo mi aiuta a calmarmi - dice Balotelli - . Per me ha significato molto essere ricevuto in udienza dal Papa. Da lui ho appreso molto, e un uomo che ti ispira profondamente, l'incontro con lui e' stato qualcosa che mi porterò dentro per sempre ma non dico cosa ci siamo detti''.

Balo rivela anche quali sono stati i colleghi che più ha ammirato. ''Quando ero ragazzino il mio idolo era Ronaldo – dice -. Era fantastico, un grande giocatore che mi ha fatto innamorare del calcio. Ma anche Ibrahimovic è un calciatore incredibile. Gente come lui dimostra a che livelli si può arrivare''.

Non poteva mancare un riferimento al prossimo Mondiale, per il quale Balotelli cerca di togliersi dalle spalle il peso di un'attesa eccessiva. ''Non vedo la Coppa del Mondo come una tappa molto importante per me - dice il milanista -. Vado per vivere una bella esperienza e prendermi delle soddisfazioni. Quello in Brasile sarà il mio primo Mondiale, e voglio divertirmi.