Marek Hamsik si è sposato, ha detto "sì" alla sua Martina

12:47 - "Tra un mese Martina ed io ci sposeremo. Abbiamo comprato in Italia gli anelli di nozze, era arrivato il momento giusto. La nostra storia andava avanti da sette anni, abbiamo deciso di unirci in matrimonio dopo aver avuto due splendidi bambini. Sarà bello ed emozionante vederli con noi alla celebrazione. Sarà un giorno molto importante per la nostra vita". Così parlava il centrocampista del Napoli prima di partire delle vacanze. Ero lo scorso tre giugno quando Marek annunciava le sue nozze con Martina Franova (i due stanno insieme dai tempi in cui lui giocava nel Brescia, ndr) e a distanza di un mese la coppia ha pronunciato il “Sì lo voglio”. Sport Mediaset pubblica le immagini della cerimonia.

Il matrimonio è avvenuto in Slovacchia, nella splendida cornice del hotel/resort Park Tartouf. Marito e moglie sono stati accompagnati all’altare da due paggetti d’eccezione: i figli Lucas e Christian. Pochi gli invitati. Circa una cinquantina. Presenti anche gli amici napoletani della coppia. Nessun viaggio di nozze. Marek e Martina sono reduci da una vacanza a Dubai e giovedì il calciatore dovrà presentarsi a Napoli per il raduno in programma, al centro sportivo di Castelvolturno. Ma lo farà per la prima volta da marito di Martina.