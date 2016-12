Maradona va in tv: sarà il giudice in un reality calcistico

17:40 - Diego Maradona sarà uno dei giurati di un nuovo reality calcistico in onda a Dubai. Lo ha annunciato lo stesso argentino alla presentazione del progetto, cogliendo la palla al balzo per fare polemica con il suo ex datore di lavoro: "E' un'idea pensata da tante persone, non come all'Al Wasi dove decide solo uno, quello che mi ha licenziato su Twitter", riferimento a Mohamed Bin Fahd, presidente del club che lo ha esonerato il 10 luglio.

"Mi sono preparato per questa iniziativa, sono dimagrito e non ho più la barba", ha scherzato Maradona durante la conferenza stampa di presentazione del reality, al quale parteciperanno 44 calciatori locali, che si sfideranno per ottenere un contratto di prova in una squadra europea. Due dei partecipanti saranno eliminati ogni settimana, e Maradona potrà "salvarne" uno, in base a una personale valutazione.