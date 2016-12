Maradona, schiaffo a un giornalista

17:39 - Diego Armando Maradona muove le mani e lo fa contro un giornalista, colpevole di aver fatto una domanda scomoda all'ex Pibe de Oro. In vacanza a Buenos Aires con l’ex fidanzata, Veronica Ojeda, e il piccolo figlio Diego Fernando quando assalito dai cronisti all'ingresso di un teatro, prima ha risposto gentilmente, poi è sceso dall'auto per un faccia a faccia con uno in particolare ed ecco lo schiaffo in pieno volto per concludere la discussione.

Pomo della discordia le frequentazioni di Maradona: "Dovete smetterla di rompere i co…per chi frequento. Io sono felice e sto bene. Non sono più Dieguito, ho 53 anni e mi chiamo Diego Armando Maradona, e né tu né il tuo capo mi potete dire cosa devo fare o meno".