Maradona: "Ritornare in campo? Non ci penso neanche"

17:16 - "Tornare in campo a 53 anni? Non ci penso e non ho sottoscritto alcun contratto". Con queste parole, Maradona smentisce di fatto le voci rimbalzate dall'Argentina su un suo possibile ritorno in campo con un club di Serie D. La precisazione è affidata a una nota diffusa dal suo avvocato Angelo Pisani. "Ho sentito ciò che si dice di me - spiega Dieguito -, ma a mettermi a giocare adesso, che ho compiuto 53 anni, non ci penso proprio".

E ancora: "Non si parla d'altro e mi hanno telefonato da tutto il mondo - racconta Maradona -. Ringrazio tutti quelli che ancora mi dimostrano affetto e passione. Io sono a Dubai e da qui non posso sapere quello che dicono in Argentina e non so perché fanno girare queste notizie. Non ho sottoscritto alcun contratto con il Deportivo Riestra. Presto sarò io a comunicare i progetti che ho in mente".