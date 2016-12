Maradona: "Perseguitato dalle  tasse. E ho la ricetta-scudetto"

16:38 - “Voglio girare per Napoli e per l’Italia a testa alta. Sono una persona onesta”. E poi: "Non sono un evasore, voglio venire tranquillamente, non essere perseguitato. Io non ho niente da nascondere. Non ce li ho 40 milioni, non li ho neanche guadagnati". Queste le prime dichiarazioni dell'ex fuoriclasse argentino oggi a Roma.



Arrivato alla sede del Parlamento europeo, Diego ha parlato di tutto.

"Voglio ringraziare tutti quelli che stanno lavorando perché io sono perseguitato".

"Non vengo a cercare lavoro in Italia. Io voglio andare a Napoli a vedere partite, salutare gli amici. Io voglio giustizia e entrare in Italia quando voglio".

'Il Napoli pronto per lo scudetto? La Juve è troppo lontana. E' una squadra che può arrivare allo scudetto ma le manca sempre qualcosa. Deve avere una rosa più ampia perché oggi si gioca mercoledì, sabato, venerdì, domenica. Il Napoli deve fare un po' di sacrificio per la rosa così potrà lottare su tutti i campi''.

''Benitez il tecnico giusto? Mi piace molto progetto - ha aggiunto l'ex partenopeo - è un grandissimo allenatore che studia tantissimo. L'ho conosciuto a Liverpool, abbiamo parlato 5-6 ore di calcio quando andavo a vedere Mascherano".



Maradona è accompagnato dal suo legale di fiducia, l’avvocato Pisano, e sarà ascoltato dagli onorevoli Rivellini e Zalba Bidegain in merito alle interrogazioni parlamentari e al ricorso al Garante dei diritti del contribuente europeo perché ritenuto “perseguitato e vessato dallo Stato italiano”.

Diego è arrivato a Roma mercoledì, la sera è andato al San Paolo assistendo al secondo tempo di Napoli-Roma, al fianco di Aurelio De Laurentiis, il quale gli ha proposto di diventare “ambasciatore del Napoli del Mondo”, incarico che Maradona ovviamente ha gradito. L’avv. Pisani ha detto: “Di fatto, Diego è già da tanti anni un vero e proprio ambasciatore della città nel Mondo”:

La giornata di giovedì è trascorsa tra vari impegni a Napoli e Avellino, poi a Roma dove la sera, a Cena, Maradona ha incontrato una mezza dozzina di suoi ex compagni di squadra, in un ristorante tra i quali Bruscolotti, Ferrara, De Napoli, Corradini, Garella.



PRONTI A PAGARE 3 MILIONI

"Il mio cliente è disposto a versare il 50 per cento della presunta evasione, sei milioni di euro, per l'errore processuale". Lo ha detto l'avvocato Angelo Pisani, difensore di Diego Armando Maradona.

"Se c'è un errore, siamo disposti a pagare, ma devono provarcelo - ha proseguito il legale -. Esistono due sentenze che dicono che la violazione è nulla. Deve essere chiarito dall'Agenzia delle entrate che si tratta solo di un errore processuale e non perché é un evasore".