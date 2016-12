Maradona: "Mio nipote all'Independiente? Se succede me lo taglio"

14:44 - A Diego Armando Maradona manca un po' il senso della misura. Esibitosi recentemente col gesto dell'ombrello nei confronti di Equitalia, il Pibe de Oro ha lanciato una nuova provocazione, che stavolta riguarda il nipote Benjamin, nato dall'unione fra la figlia Giannina e il Kun Aguero: "E' incredibile come gioca a calcio. Il suo futuro? Voglio che decida lui. Ma se giocherà nell'Independiente me lo taglio...". Parola di un cuore Boca.

Maradona è grande tifoso del Boca Jrs e pensare il nipotino con la maglia del club di Avellaneda gli mette già i brividi. Così, durante un'intervista realizzata dalla figlia Dalma per 'fansworld.tv', ha messo le cose in chiaro. Il Pibe, collegato via Skype, ha parlato anche dell'Argentina in vista del prossimo Mondiale: "Non guardo la nazionale da quando c'ero in panchina io. L'unica cosa che posso dire è che, non dovessimo vincere, non date la colpa a Messi. Sono sicuro che farà grandi cose, che giocherà benissimo. Ma non diamogli eventuali colpe".