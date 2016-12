Maradona, la lunga notte di Napoli fra cori e inseguimenti in autostrada 

17:42 - Napoli ha vissuto una notte speciale: oltre alla qualificazione alla finale di Coppa Italia, è arrivato anche Diego Armando Maradona, che ha rimesso piede al San Paolo dopo oltre nove anni e acceso l'entusiasmo della folla. Atteso a Roma per risolvere i problemi col Fisco, il Pibe si è catapultato allo stadio all'intervallo (il primo gol lo ha sentito alla radio). Poi è uscito 3' prima della fine: i tifosi lo hanno inseguito fino in autostrada.

Maradona era atterrato a Roma nel pomeriggio con un volo da Dubai. Ma è subito sgattaiolato in direzione Napoli, a bordo di un monovolume nero. E' lì che ha assistito, per radio ovviamente, al vantaggio azzurro di Callejon. Poi si è calato meglio nella realtà della partita. Infatti, nel corso dell'intervallo, si è presentato allo stadio. I tifosi, appresa la notizia, sono scesi dalla tribuna per accoglierlo all'ingresso e fotografarlo coi telefonini. La serata, da grande è divenuta quasi epica. Il San Paolo ha riaccolto il suo eroe con il coro per eccellenza: "Ho visto Maradona, ho visto Maradona". Neanche il tempo di prendere posto in tribuna, che l'argentino si scatena grazie alle reti di Higuain e Jorginho in pochi minuti. Abbraccia De Laurentiis, dimenticando gli screzi del passato, fa il tifoso vero. Poi indica il numero tre con le dita, per sottolineare i gol messi a segno dal suo Napoli. Si fa pescare da fotografi e telecamere, se la gode.

Tre minuti prima del fischio dell'arbitro, saluta tutti e si precipita in auto, scappando tra la folla, per tornare nel suo albergo romano. I tifosi lo riempiono d'affetto e lo placano fino all'imbocco dell'autostrada Roma-Napoli. L'ultima fermata è per prendere un toast all'altezza di Caianiello (anche qui tifosi), poi via, spediti fino alla Capitale, dove ha pernottato. Ma non è tutto. Perchè Diego, forse per rimettere a fuoco una notte magica, tornerà a Napoli già questa sera per incontrare alcuni vecchi amici ed ex compagni di squadra.