Maradona elogia Balotelli: "Mi piacerebbe allenarlo" 

16:35 - "Un giorno mi piacerebbe allenare uno come Balotelli". Parole di Diego Armando Maradona: "Non capisco però perché tutti gli vanno addosso". Un attestato di stima e una difesa che non possono che far piacere all'attaccante milanista, stasera avversario proprio del Napoli del Pibe de Oro: "Guardo il Napoli in tv, ho visto anche la sfida contro la Roma di Coppa Italia e ho avuto modo di apprezzare il salto di qualità compiuto in questa stagione. La squadra di Benitez, però, non è vincente come lo era la nostra. Noi riuscivamo a imporci dappertutto".



Poi, dopo Balotelli e il Napoli, Maradona è passato a parlare anche di Mondiali: "La Coppa in Brasile la vincerà di sicuro una nazionale sudamericana: magari fosse l'Argentina che, pero', deve risolvere i propri problemi difensivi".