Maradona e il Fisco: stop alla megamulta da 39 milioni

18:59 - La Commissione tributaria di Napoli ha sospeso, fino all'esito del giudizio di merito, l'esecutività dell'avviso di mora per oltre 39 milioni di euro notificato da Equitalia Sud a Diego Armando Maradona. L'udienza per il giudizio di merito è fissata al 9 ottobre prossimo.

La decisione della commissione tributaria di Napoli "ribadisce la legittimità dell'accertamento e dell'operato di Equitalia nei confronti di Maradona e conferma il suo debito con lo Stato italiano". Così Equitalia in una nota. "Le notizie circolate in queste ore attengono a un singolo procedimento rispetto al quale il giudizio è ancora in corso".