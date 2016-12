Maradona: "Blatter, 4000 milioni di dollari e non fa nulla"

16:00 - Continua a far parlare di sé Diego Armando Maradona. Al debutto di 'De Zurda', nuovo programma televisivo dell'emittente Telesur, l'argentino ha parlato senza peli nella lingua dell'imminente mondiale in Brasile, non risparmiando la Fifa e in particolare Blatter da aspre critiche. "La multinazionale Fifa si sta mangiando la palla. Bill Gates era ricco perchè lo guadagnava il denaro, Blatter prende 4000 milioni senza far nulla"

Al campione del mondo dell'86 non tornano i conti: "Come può il vincitore guadagnare solo 35 milioni se la Fifa ne guadagna 4000?". Pur non apprezzando affatto l'organizzazione del Mondiale Maradona è sicuro: "Ha tutto per essere un grande Mondiale. Il Brasile è un paese di calcio, sarà un grande evento per il Sud America".