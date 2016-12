Maradona a Napoli: pilota offshore per un giorno

15:55 - Entusiasmo a Napoli per il ritorno di Maradona, arrivato all'alba a Capodichino con un volo privato probabilmente da Dubai, per presenziare ai Mondiali offshore in qualità di testimonial. Dopo aver riposato in hotel, nel villaggio sul lungomare l'ex Pibe de oro è stato accolto da centinaia di tifosi. Poi ha indossato casco e protezioni ed è salito a bordo del catamarano da gara italiana di Tomaso Poli che ha pilotato per un breve giro nel Golfo.

Maradona è poi tornato sulla banchina accanto alla Rotonda Diaz. A salutarlo con cori anche una ventina di ragazzi in costume da bagno che stavano giocando a calcio sulla spiaggia del lungomare. In precedenza, in hotel Diego ha mangiato pizze fritte e ha anche ricevuto in dono un pastore del presepe che lo raffigura vestito da arabo per onorare Dubai, dove l'ex Pibe de oro vive da qualche anno.