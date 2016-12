Mancini in esclusiva: "Balotelli è un centravanti puro"

11:05 - Roberto Mancini si schiera con Berlusconi per quanto riguarda la posizione in campo di Mario Balotelli, il giocatore azzurro più atteso agli imminenti Mondiali. "Spero che questo per Mario sia il Mondiale per cambiare, che gli farà avere continuità, che gli farà capire che il tempo passa e non può perderne altro - ha detto il "Mancio" a Milano Marittima in un'intervista esclusiva a Sport Mediaset - . Balotelli è un centravanti puro e deve stare vicino alla porta, ha le caratteristiche e il fisico per farlo al meglio. Se vuole può diventare un grande centravanti. Berlusconi ha detto cose giuste".

Magari proprio Mancini potrebbe aiutare Balo a diventare davvero un centravanti puro... "A Mario voglio molto bene, quasi come a un figlio. E nel calcio non si sa mai, tutto è possibile", ha concluso l'allenatore del Galatasaray alludendo alla possibilità di averlo di nuovo in squadra con lui.

