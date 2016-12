Mancini ct mancato: "Chissà che polemiche contro di me..."

19:23 - ''Fossi andato io e avessi preso le cifre che leggo sui giornali avrebbero fatto una interrogazione parlamentare''. E' la pungente constatazione di Roberto Mancini, indicato tra i candidati alla panchina di ct della nazionale azzurra, dopo che la Figc ha scelto Antonio Conte, con un ingaggio di 4,2 milioni all'anno. Mancini al momento è libero da impegni, dopo aver rescisso il contratto col Galatasaray.



"Non ci sono rimasto male. So come va il calcio, non ci sono assolutamente rimasto male. Sono state dette tante cose inesatte come capita spesso, inutile anche tornarci sopra. La Nazionale è la Nazionale, ci sono tanti club ma se ti chiama la Nazionale è sempre una cosa bella e importante, rappresenti la tua nazione. Ci sarà tempo comunque''.

''Il mio - ha concluso Mancini - era uno dei cinque nomi che giravano, ma non sono stato contattato da nessuno dei due candidati alla Figc".

Le polemiche non sono mancate nemmeno al momento della nomina di Lele Oriali come team manager della Nazionale. Se l'è presa, e di brutto, Giancarlo Antognoni ritenuto il candidato numero uno. Aveva detto: "Nel calcio non esiste riconoscenza".