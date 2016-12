Mancini-boom: "Mou ha vinto grazie a me". Poi la smentita

18:23 - Mancini contro Mourinho, Galatasaray contro Chelsea. Ci sono già grandi motivi di attrazione fra i due grandi tecnici dell'Inter che fu: scudetti e Triplete. Il mito. Ma se alla vigilia Mancini alza la posta fino a dire all'Evening Standard: "Mourinho ha vinto il Triplete grazie a me", allora il duello diventa autentica passione e dibattito per tutti coloro che amano l'Inter e ricordano i trionfi di sette, irripetibili, stagioni. Poi il Mancio ai nostri microfoni ha smentito: "Non ho mai detto queste cose".

Inferiore a Mourinho? Roberto Mancini sorride e respinge al mittente l'insinuazione: "Mourinho ha vinto la Champions League (con l'Inter, ndr) perché aveva ereditato una buona squadra. Una squadra che, come nel caso del Manchester City, ho costruito io. Una squadra che aveva una fortissima mentalità. Quando sono arrivato all'Inter, (i nerazzurri) giocavano un pessimo calcio. Io l'ho cambiato".

LA PRECISAZIONE DI MANCIO

Parole poi rettificate in un'intervista a Irma D'Alessandro: "Non mi sono mai espresso in quei termini. Posso dire che sono orgoglioso di avere contribuito alla crescita di due squadre forti come l'Inter e il Manchester City. Poi la Champions League si vince quando capita l'anno perfetto e c'è anche un po' di fortuna".

E domani sera Roberto Mancini ritroverà Mourinho che gli era subentrato all'Inter nel 2008, ma verso il portoghese confessa di non avere nessun complesso d'inferiorità, al contrario. "Per vincere la Champions League devi essere fortunato - le parole di Mancini -. La Champions è una competizione difficile e strana perché puoi fare bene nella fase a gironi fino a dicembre ma poi a febbraio è tutto diverso".

Mancini non da' tante chance di qualificazione al suo Galatasaray nonostante abbia eliminato la Juventus vincendo la partita-spareggio sotto la neve di Istanbul. "Non abbiamo molte possibilità, neppure in casa, perché il Chelsea è più forte, una delle migliori squadre d'Europa. Ma per noi, già giocare contro il Chelsea è motivo di orgoglio e dobbiamo fare del nostro meglio".