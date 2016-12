Mancini: "A cena con Mourinho? Se vinciamo pago io" 

15:49 - E' la vigilia di Chelsea-Galatasaray e Mancini scherza sul suo rapporto con Mourinho: "A cena con lui? Sì, se vinciamo. E pago io". Battute a parte i turchi sono chiamati all'impresa dopo l'1-1 dell'andata: "Essere qui è già un miracolo. Il Chelsea è una delle migliori squadre d'Europa ma nel calcio può sempre accadere di tutto. All'andata siamo stati troppo reverenziali. Non contano i giocatori o il modulo, ma solo la mentalità con cui scenderemo in campo".



Sarà anche la partita di Drogba: "E' un po' nervoso perché è la prima volta che torno qua da avversario, in uno stadio in cui ha vinto tutto. Ma è un professionista e noi ci fidiamo di lui".

Poi il Mancio anggiunge: "Loro hanno la percentuale maggiore, il 60%, di passare perché hanno fatto il gol fuori casa, ma noi siamo qui per giocarcela". La speranza e l'ultima a morire, il Gala può fare l'impresa.

Una battuta, la più forte, la riserva a Balotelli, suo ex giocatore e suo pupillo per lungo tempo: "Non ho più parole per Mario specialmente per come sta giocando. Non malino ma male, spero per lui che reagisca in qualche maniera". In prospettiva Nazionale anche Prandelli gli ha detto che le porte per lui sono semiaperte: è una minaccia? "Non lo so, ma mario deve capire che il tempo sta passando e gli sta sfuggendo dalle mani. Lui sa cosa deve fare per invertire la rotta".