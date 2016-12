Manchester Utd: sei nazionali si contendono il talento Januzaj 

18:18 - Assume sempre più i contorni di un "Intrigo Internazionale", esattamente come il celebre film di Hitchcock, la situazione legata ad Adnan Januzaj, il talento 17enne del Manchester United conteso da ben 6 nazionali: Turchia, Serbia, Kosovo, Inghilterra, Belgio ed Albania. Nato in Belgio e appartenente ad una famiglia multietnica, l'esterno di Moyes non ha ancora deciso quale maglia vestire: al momento la nazionale più interessata al giocatore è quella del Kosovo.

Januzaj, che ha diverse volte dichiarato di voler giocare per il Kosovo, ha tuttavia deciso di prendere tempo, posticipando la decisione, dopo che tanto Roy Hodgson, ct dell'Inghilterra, che Mark Wilmots, ct del Belgio, hanno mostrato interesse nei suoi confronti, ventilando la possibilità di convocarlo addirittura per i Mondiali in Brasile. Tutto ciò ha raffreddato di molto le speranze della Federcalcio kosovara. Non a caso il presidente Salihu ha rinunciato alla possibilità di vedere l'esterno dello United con la maglia del Kosovo per la storica amichevole contro Haiti: "Nonostante questa apparizione non comporterebbe nessun obbligo futuro per il ragazzo - la separazione tra Kosovo e Serbia infatti non è ancora stata ufficializzata dall'ONU e quindi la Federazione non è ancora riconosciuta dalla Fifa - Januzaj non sarà della partita. Aspettiamo una sua decisione".