Manchester Utd, Rooney fa il tunnel a Moyes in allenamento

13:48 - Simpatico siparietto in allenamento fra Wayne Rooney e David Moyes. Nonostante l'incombenza di un match delicatissimo in Champions contro l'Olympiacos, i due trovano il modo di divertirsi. Comincia Wayne, che durante una fase del torello fa un tunnel al suo allenatore un po' impacciato. Moyes non ci sta e, divertito, lo insegue per mollargli un calcetto. Grasse risalte allo United. Fin quando di fronte non ci sono gli avversari... GUARDA IL VIDEO