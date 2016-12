Manchester United: vietati iPads e tablet a Old Trafford

10:57 - Tempi duri per i tifosi del Manchester United con particolare feeling con la tecnologia. La società inglese ha infatti deciso di vietare l'ingresso di Ipad e tablet di vario genere all'interno dell'Old Trafford per paura di possibili registrazioni video da parte dei supporters. Una decisione che verrà notificata via e-mail ai tifosi e che ripercorre la strada intrapresa (poi abbandonata due anni dopo) dai New York Yankees nel 2010.

Nell'avviso che ogni tifosi del Manchester United troverà nella propria casella mail prima dell'inizio della stagione di Premier League, verrà segnalato l'aggiornamento del regolamento dello stadio. "I tifosi - si legge - non potranno portare all'interno dell'impianto device elettronici di grandi dimensioni, il massimo consentito è di 150x100 mm. Per esempio iPads e altri tablet da ora saranno proibiti, così come grandi borse, telecamere e liquidi ad eccezione di bottiglie d'acqua piccole e senza tappo".