Manchester United: Sir Alex Ferguson sulla maglia

12:23 - "A mali estremi, estremi rimedi" o per dirla nella lingua cara ai tifosi del Manchester United "Desperate times call for desperate measures". I Red Devils da quando David Moyes ha sostituito Sir Alex Ferguson in panchina sono in crisi profonda. Settimi in Premier e alla vigilia della sfida al Bayern Monaco in Champions, la soluzione è stata quella di richiamare Sir Alex per sfida Pep. Non in panchina bensì sulla nuova maglietta che la Nike - secondo la ricostruzione di Metro UK - avrebbe già preparato per l'occasione. Inutile sottolineare che si tratta di uno scherzo ma che potrebbe prendere piede fuori da Old Trafford tra i tifosi nostalgici dello scozzese.