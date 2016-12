Manchester United scatenato: Diego Costa e Filipe Luis nel mirino

17:57 - Dopo l'arrivo a Old Trafford di Juan Mata, i tifosi del Manchester United possono continuare a guardare al futuro con ottimismo. La società inglese infatti sembra aver di nuovo aperto il portafoglio dopo un periodo sottotono, con Moyes a dare le dritte per la prossima stagione. In questo senso è da interpretare la presenza di osservatori dello United a Rayo Vallecano-Atletico Madrid: gli occhi erano puntati tutti su Diego Costa e Filipe Luis.

La trattativa, in ogni caso per la prossima estate, non sarà delle più semplici anche per le numerose pretendenti in ballo. Sull'attaccante brasiliano, infatti, proprio i tabloid inglesi danno in vantaggio il Chelsea di Mourinho che avrebbe già abbozzato un accordo sulla parola col giocatore. Si parla di cifre impressionanti, non ancora quantificate ma sicuramente da record. Anche per questo forse lo United vorrebbe arrivare a un po' di sconto inserendo nell'affare anche il cartellino di Filipe Luis. L'esterno dell'Atletico però non è l'unico obiettivo per la fascia per Moyes: è stato chiesto Luke Shaw al Southampton.