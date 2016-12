Manchester United, ironia sulla Roma: sarà ancora 7-1? 

10:50 - Il Manchester United ha voluto ricordare in modo singolare ai propri tifosi l'appuntamento per la partita di Guinness Cup contro la Roma. E lo ha fatto postando sul proprio profilo Instagram la foto del tabellone con il pesante punteggio nella sfida dei quarti di finale di Champions League del 2007: un 7-1 che anche i giallorossi ricordano bene. Anche se di certo non con piacere...