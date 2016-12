Manchester United, Cristiano Ronaldo non esclude il ritorno 

21:42 - E' bastato un semplice "non si può mai sapere" per scatenare la fantasia dei tifosi dello United. La domanda, rivolta a Cristiano Ronaldo, era: "Pensi di tornare al Manchester?". Le parole al miele di CR7, intervistato prima della partita tra Real Madrid e Red Devils, hanno scatenato i media inglesi. "Mi hanno trattato come un dio - ha detto il portoghese - è pazzesco che i tifosi ancora cantino il mio nome. Amo il Manchester United".

"Ricordo quando ho giocato contro il Manchester in Champions League - ha proseguito - l'accoglienza dei tifosi mi ha riempito il cuore di gioia. Per me il Manchester United è uno dei migliori club al mondo e ho una passione per il club. Sono ancora in contatto con molti giocatori, lì ho creato delle relazioni speciali con tutti, non solo con i compagni. Lo staff era una seconda famiglia per me, mi hanno trattato bene e non lo dimenticherò". Cristiano Ronaldo, che ha lasciato l'Inghilterra nel 2009 per 94 milioni di euro, ha poi aggiunto: "Ovviamento sto bene al Real Madrid, è la mia casa, è il mio club, ma il Manchester mi ha trattato in modo incredibile e quindi non si sa mai". "Il Manchester United ha ancora bisogno dell'esperienza di sir Alex Ferguson" ha concluso.